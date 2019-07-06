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Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил письмо с соответствующим предложением главе Минобрнауки Михаилу Котюкову, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест», — говорится в письме. По словам депутата, это количество должно быть увеличено на 25% и доведено до 1000.

Как отметил Чернышов, в российских вузах сейчас 518,4 тыс. бюджетных мест. В следующем году, по его словам, это число уменьшится на 2%. Показатель ежегодно будет опускаться на 4% и достигнет 432,2 тыс. мест к 2024 году, подсчитал он.

Число желающих получить диплом о меньшем образовании, уменьшилось, так как «молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше», заявил депутат. Он указал на то, что платное высшее образование становится дороже с каждым годом. Депутат призвал изменить ситуацию, чтобы не «скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье».

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В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

24 июня «Известия» сообщили, что к 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17%, до 432,4 тыс. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала эту информацию неудачной. По ее словам, цифра 432,4 тыс.касается приема людей в возрасте 15–20 лет. Согласно законодательству, действующи нормы установлены для граждан в возрасте от 17 до 30 лет, добавила Голикова. В Госдуме данные газеты также не подтвердили и отметили, что число поступающих зависит в том числе от демографической ситуации в стране.

Теги: Госдума, вузы, высшее образование
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