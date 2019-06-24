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Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах

Вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции назвала неудачной информацию в СМИ о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году, сообщает корреспондент РБК. Голикова пояснила, что причиной сокращения бюджетных мест станет демографический фактор.

Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.

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В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Голикова пояснила, что цифра 432,4 тыс. мест касается приема людей в возрасте 15–20 лет и добавила, что действующие нормы приема согласно законодательству установлены для людей в возрасте от 17 до 30 лет. «Что касается изменения цифры приема, оно может происходить только по одной причине — демографический прогноз. С точки зрения демографического прогноза у нас есть методы снижения, но оно не такое драматичное», — отметила вице-премьер.

Ранее информацию в публикации «Известий» также опровергли в Госдуме. Вячеслав Никонов, глава комитета нижней палаты по образованию, заверил, что количество бюджетных мест не сократится. Вместе с тем он признал, что на число поступающих в вузы влияет демографическая ситуация.

Теги: Татьяна Голикова, вуз, Бюджет
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