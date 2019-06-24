СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Согласно документу, в 2017 году этот показатель составлял 575,7 тыс. мест, затем — 597,6 тыс., а к 2019-му снизился до 518,4 тыс. Как ожидается, в 2020 году он снизится еще на 2%, а к 2024 году достигнет отметки в 432,4 тыс. мест.

В то же время количество выпускников будет планомерно увеличиваться, отмечается в прогнозе. К 2024 году оно вырастет на 15% (с 713,8 тыс. в 2019 году до 823,8 тыс.). При поступлении конкурс составит в среднем 1,9 человека на бюджетное место по сравнению с 1,4 в этом году, пишет газета.

В докладе не указаны причины прогнозируемых сокращений бюджетных мест, сообщают «Известия». При этом газета отмечает, что рост числа поступающих связан с целевым увеличением числа иностранных абитуриентов, а не с демографическом фактором. Нацпроект «Образование» предусматривает рост числа студентов из других стран до 425 тыс. человек, то есть как минимум вдвое.