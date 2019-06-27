СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

За последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях в российских высших учебных заведениях. Об этом со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщает газета «Известия». Какие именно вузы при этом имеются в виду — государственные, частные или и те, и другие — издание не поясняет.

Согласно материалам Росстата, в мае этого года индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования составил к маю прошлого года 115%, отмечает газета. Таким образом, делает вывод газета, в мае этого года учеба в вузе стала стоить на 15% дороже, чем стоила в мае прошлого года.

Эти данные, продолжают «Известия», подтверждают и материалы межведомственной информационно-статистической системы. Они свидетельствуют о том, что в прошлом месяце средняя стоимость семестра обучения в государственных и муниципальных российских вузах составляла 68,9 тыс. руб., в то время как в мае прошлого года этот показатель оценивался в 58 тыс. руб. (рост примерно на 18,8%).

Кроме того, указывает газета, по информации ЕМИСС, увеличилась и стоимость обучения в негосударственных вузах. Так, в прошлом году семестр в среднем можно было отучиться за 46,3 тыс. руб., теперь за это необходимо будет заплатить 55,2 тыс. руб. (плюс 19%), пишут «Известия».

Подобная тенденция, обращает внимание газета, прослеживается уже не впервые, так, в прошлом году стоимость обучения, по данным ЕМИСС, увеличилась на 14%.