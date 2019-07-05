СК начал проверку после опрокидывания судна в Черном море

СК начал проверку после опрокидывания судна в Черном море

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту инцидента с прогулочным катером в Черном море. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте.

Следователи также подтвердили данные МЧС, согласно которым на борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ведомство не сообщило о погибших в результате происшествия, однако, по данным источников ТАСС и «Интерфакса», из-за опрокидывания катамарана погибли два человека.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега. Старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Агнесса Савченко уточняла РБК, что проверку соблюдения безопасности мореплавания также организовала туапсинская транспортная прокуратура.