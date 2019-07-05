СК начал проверку после опрокидывания судна в Черном море

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,57 -0,05 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,22 62,84 EUR Нал. 72,34 70,77 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1218 -0,0074 BTC/USD Бирж. 11 275,00 +102,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 925,31 -0,15% Nasdaq 8 155,26 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Индекс МосБиржи ₽3 124 (+10,18%) прогноз Открытие Брокер к 04.10.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Индекс МосБиржи ₽3 124 (+10,18%) прогноз Открытие Брокер к 04.10.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 12:14
СК начал проверку после опрокидывания судна в Черном море Общество, 20:33 СМИ сообщили о двух погибших при крушении судна в Черном море под Туапсе Общество, 20:17 СМИ сообщили о «первом серьезном конфликте» в команде Зеленского Политика, 20:10 Трансфер футболиста «Ромы» в московское «Динамо» за €10 млн сорвался Спорт, 20:08 Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки Бизнес, 19:53 СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит» Спорт, 19:38 В Госдуму внесли законопроект о цифровом профиле Технологии и медиа, 19:37 Следствие запросило в Газпромбанке документы по делу Кельбаха Бизнес, 19:32 От Saudi Aramco до рекордов российского рынка: 5 важнейших событий недели Quote, 19:30 Суд заключил под стражу основателя «Домашних денег» Бернштама Общество, 19:20 Судно перевернулось в Черном море неподалеку от Туапсе Общество, 19:20 В деле о «кокаиновом» судне в Кабо-Верде появились новые подозреваемые Политика, 19:16 Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste Бизнес, 19:03 Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России Финансы, 19:02
Общество ,  
0 
СК начал проверку после опрокидывания судна в Черном море

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту инцидента с прогулочным катером в Черном море. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте.

Следователи также подтвердили данные МЧС, согласно которым на борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Общество
СМИ сообщили о двух погибших при крушении судна в Черном море под Туапсе

Ведомство не сообщило о погибших в результате происшествия, однако, по данным источников ТАСС и «Интерфакса», из-за опрокидывания катамарана погибли два человека.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега. Старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Агнесса Савченко уточняла РБК, что проверку соблюдения безопасности мореплавания также организовала туапсинская транспортная прокуратура.

Теги: катамаран, проверка, Крушение
Материалы по теме
Судно перевернулось в Черном море неподалеку от Туапсе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter