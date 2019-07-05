Власти Петербурга выплатят семьям погибших подводников по 1 млн руб.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате по 1 млн руб. семьям моряков, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В документе отмечается, что деньги выделены из Резервного фонда правительства Петербурга.

3 июля Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников — это семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Как сообщали ТАСС и «Фонтанка», их похороны пройдут в Санкт-Петербурге, церемония будет закрытой.

Моряки погибли при возгорании на глубоководном аппарате 1 июля. Источник РБК в силовых структурах говорил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик». Министр обороны Сергей Шойгу называл основной причиной произошедшего пожар в аккумуляторном отсеке, который «получил некое распространение».