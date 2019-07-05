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Политика ,  
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Глава Госкино Украины попросил Зеленского запретить показ сериала «Сваты»

4 июля председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко опубликовал на своем YouTube-канале обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить возвращение сериала «Сваты» в украинский прокат.

Ильенко отметил, что в эфир телеканала «1+1» сериал «Сваты» вернулся в результате постановления окружного административного суда Киева. Суд отменил решения Госкино, Министерства культуры и СБУ, которые запретили прокат «Сватов» и внесли актера сериала Федора Добронравова в черный список в 2017 году.

«Я глубоко убежден, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической. И поэтому я обращаюсь к президенту Украины: вы уже не является продюсером сериала «Сваты», его производителем, сегодня вы президент Украины. И я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом — возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства», — сказал глава Госкино в обращении к президенту.

2017 году Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на телесериал «Сваты». В том же году СБУ запретила исполнителю главной роли сериала Федору Добронравову въезд в страну из-за поддержки «аннексии Крыма». В марте 2019 года Киевский суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравова на территорию Украины.

12 июня 2019 года Холдинг «1+1 media» на своем официальном сайте сообщал, что экспертный совет при Госкино отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты». Сериал был создан украинской студией «Квартал 95», его премьера состоялась в 2008 году. Основателем студии и продюсером сериала был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Общество
Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»

Теги: сериал «Сваты», Госкино Украины, Владимир Зеленский
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