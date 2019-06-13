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Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Общество ,  
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Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отказало медиахолдингу «1+1 media» (включает одноименный телеканал) в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты». Холдинг будет оспаривать это решение в суде, говорится в сообщении на его сайте.

В «1+1 media» заявили, что экспертный совет Госкино, который на голосовании отказался выдавать разрешение, не объяснил холдингу свою позицию. «Мы запросили у Госкино письменные карточки экспертов с мотивами голосования — нам обещали их предоставить», — приводятся в публикации слова директора юридического департамента компании Татьяны Смирновой. Холдинг отметил, что считает решение политически мотивированным.

Политика
Госкино Украины запретило созданный украинской студией телесериал «Сваты»

Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство». Она уточнила, что сериал развивает в украинцах «комплекс неполноценности» и унижает их достоинство. В случае перемонтирования второго сезона «Сватов» прокатное удостоверение может быть выдано, резюмировала Гурская.

В ноябре 2017 года Госкино Украины также запретило показ телесериала «Святы», а СБУ запретила въезд на Украину актеру Федору Добронравову, исполнившему в сериале главную роль. В марте 2019 года Окружной административный суд Киева отменил оба решения, а в мае Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляции СБУ и Госкино.

Сериал «Сваты» был создан студией «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Премьера сериала состоялась в 2008 году.

Теги: сериал «Сваты», Владимир Зеленский, прокат
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