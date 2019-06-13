Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отказало медиахолдингу «1+1 media» (включает одноименный телеканал) в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты». Холдинг будет оспаривать это решение в суде, говорится в сообщении на его сайте.

В «1+1 media» заявили, что экспертный совет Госкино, который на голосовании отказался выдавать разрешение, не объяснил холдингу свою позицию. «Мы запросили у Госкино письменные карточки экспертов с мотивами голосования — нам обещали их предоставить», — приводятся в публикации слова директора юридического департамента компании Татьяны Смирновой. Холдинг отметил, что считает решение политически мотивированным.

Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство». Она уточнила, что сериал развивает в украинцах «комплекс неполноценности» и унижает их достоинство. В случае перемонтирования второго сезона «Сватов» прокатное удостоверение может быть выдано, резюмировала Гурская.

В ноябре 2017 года Госкино Украины также запретило показ телесериала «Святы», а СБУ запретила въезд на Украину актеру Федору Добронравову, исполнившему в сериале главную роль. В марте 2019 года Окружной административный суд Киева отменил оба решения, а в мае Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляции СБУ и Госкино.