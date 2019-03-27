Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину

Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда. Также фамилия актера была удалена из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

Киевский суд также отменил приказ Министерства культуры и Госкино Украины об аннулировании государственных удостоверений на распространение сериала «Сваты», в котором играет Добронравов. Решение было принято по иску, поданному «Телерадиокомпанией Студия 1+1» и ООО «Киноквартал», которые владеют правами на «Сватов».

В ноябре 2017 года Федору Добронравову был запрещен въезд на Украину на три года. СБУ обосновала запрет тем, что актер несколько раз приезжал в Крым после 2014 года и публично поддерживал его аннексию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина результаты голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.