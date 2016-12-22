СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну российскому актеру Фёдору Добронравову. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Елена Гитлянская в своем Facebook.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией», — написала она. По информации правоохранительных органов, актер неоднократно посещал Крым «с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», отметила Гитлянская.

Она подчеркнула, что СБУ и в дальнейшем будет запрещать въезд на Украину иностранцам, которые «поддерживают российскую агрессию, отрицают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сам Добронравов в разговоре с РБК заявил, что не собирался приезжать на Украину. «Бог с ними, я и не собирался туда ехать, да и Крым не помню когда посещал», — сказал он.

Народный артист России Федор Добронравов играет в театре «Сатирикон», а с 2003 года — в Московском академическом театре Сатиры. Добронравов является постоянным участником телевизионного шоу «6 кадров», «Большая разница», «Сам себе режиссер». Известность среди широкой публики он также приобрел благодаря роли, а сериале «Сваты». ​В апреле прошлого года актер основал Продюсерский центр «Фёдор Добронравов», который был открыт для создания кинофильмов, телесериалов и спектаклей.

На Украине в настоящее время действуют белый и черный списки актеров, музыкантов, артистов, писателей, режиссеров и художников. В черном списке в том числе значатся певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Иосиф Кобзон, актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Боярский. Министерство культуры Украины вносит в списки тех деятелей культуры, которые, по мнению ведомства, представляют «угрозу национальной безопасности страны».

В белом списке фигурируют музыканты Андрей Макаревич, Земфира, Юрий Шевчук, актеры Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, писатели Лев Рубинштейн, Борис Акунин и другие. В Минкультуры Украины поясняли, что список был создан в «знак благодарности и уважения к тем гражданам иностранных государств, которые не побоялись встать на сторону правды, справедливости и простой человеческой совести».

В начале октября Верховная рада Украины приняла закон, который ограничивает возможности проведения в стране гастролей артистов из России. По мнению авторов закона, визиты «популярных российских деятелей культуры и исполнителей» стали одним из основных инструментов «гибридной войны», поскольку они «активно поддерживают российскую агрессию и политику путинского режима».