В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности из-за возможного подъема уровня воды в реке Иркута и угрозы подтопления в пригороде. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Глава отделов метеопрогнозов ФБГУ Иркутского УМГС Анна Бабанова сообщила, что в горах Хамар-Дабана прошли ливневые дожди, в связи с чем наблюдается рост уровня воды в поселке Тибельти.

В Иркуте повышение уровня воды не наблюдалось за последние сутки, однако ожидается, что он достигнет отметки 281 см (критическая отметка для Иркуты — 320 см). Директор МКУ Иркутска «Безопасный город» Андрей Медведев уточнил, что повышение уровня воды в Иркуте ожидается не ранее 22:00 4 июля.

«Все службы должны работать сейчас в режиме повышенной готовности», — заявил мэр города Дмитрий Бердников.