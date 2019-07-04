МЧС сообщило о подтоплении еще пяти поселков в Иркутской области

За последние сутки наводнение в Иркутской области затронуло еще пять населенных пунктов. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы регионального главка МЧС пишет местное информационное агентство «ИрСити».

Населенные пункты, о которых идет речь, расположены в Тайшетском районе. Это — поселки Пея и Полинчет и села Мирный, Шелаево и Кондратьево. «В зону подтопления попало 13 домов», — рассказали спасатели. Там, по их информации, проживают 36 человек, в том числе 15 детей. Были ли эти люди эвакуированы, в ведомстве не уточнили, как не привели и предварительных данных о сроках ликвидации последствий паводка.

К настоящему моменту, напоминает «ИрСити», в Иркутской области остаются подтопленными 16 населенных пунктов. В частности, водой затопило 2,7 тыс. жилых домов, где проживали 6,3 тыс. человек. В целом из зоны подтопления за все время паводка эвакуированы более 2 тыс. местных жителей. Президент России Владимир Путин накануне назвал наводнение в регионе чрезвычайной ситуацией федерального характера. Ущерб от него местные власти ранее оценили в 29 млрд руб.