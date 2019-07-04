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Ростелеком ₽80 (+26,28%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
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Синоптики предупредили москвичей о скором достижении «холодного дна»

Предстоящие выходные 6 и 7 июля должны стать самыми холодными в период непогоды в Москве, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Потом должно стать теплее, сказал он РБК.

«К выходным, 6 и 7 июля, мы достигнем «холодного дна», потом температура начнет медленно расти и выбираться за плюс 20 градусов», — сообщил РБК Тишковец.

По его словам, 4 июля в Москве будет сохраняться непогода. «В течение 4 июля столичный регион будет находиться на орбите влияния северо-атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, кое-где могут брызнуть незначительные дожди, поэтому сегодня в Москве облачно с прояснениями, а температурный фон останется на пять градусов ниже климатической нормы начала июля. Ветер 5–10 м/c, в порывах до 15 м/с, температура воздуха — плюс 16–18 градусов. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба», — рассказал он.

С 3 июля в Москве началось похолодание, синоптики также прогнозируют прохладную погоду до второй половины месяца. 4 июля МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за угрозы сильного ветра в столице. В этот день дерево, упавшее из-за сильного порыва ветра, убило ребенка на детской площадке.

Теги: Погода, синоптики, новости РБК
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