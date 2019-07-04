СМИ сообщили о смерти ребенка из-за падения дерева на востоке Москвы

В Гольяновском проезде на востоке Москвы (относится к центральному административному округу) дерево упало на игравшего на детской площадке ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН-ТВ, а также «РИА Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным РЕН-ТВ, дерево упало на детскую площадку из-за сильного порыва дерева, в это время мать была рядом с ним. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что ребенок умер от полученных травм. Обстоятельства произошедшего изучают правоохранительные органы.

Префектура ЦАО, МЧС Москвы и столичный департамент ЖКХ перенаправили запросы РБК к департаменту здравоохранения. РБК направил запрос в депздрав. «Известно, что на месте работают экстренные службы. Дополнительной информацией не располагаем», — сообщили РБК в пресс-службе префектуры ЦАО.

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы сильного ветра. Утром о сильном ветре в Москве предупреждало МЧС, призвав жителей столицы к осторожности. Утром на Кутузовском проспекте упавшее дерево перекрыло несколько полос движения.