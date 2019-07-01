Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля

Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что в понедельник, 1 июля, ожидается потепление, и дневная температура достигнет 25 градусов. «Теплый атмосферный фронт, который вчера был в Белоруссии, придет на берега Москва-реки. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сегодня и завтра, 2 июля, мы ожидаем температуру в дневные часы, близкую 25 градусам тепла. По ночам до плюс 17 градусов», — сказал Синенков.

«Но уже в среду теплый воздух уйдет из Центрального региона и на смену ему придет прохладный воздух из Скандинавии. Погода будет ветреной, 5–10 м/с, ветер, иногда порывистый, и ожидаются локальные кратковременные дожди. В день возможно выпадение до 5 мм осадков. Такая прохладная погода, ниже климатической нормы, сохранится до конца недели, включая выходные дни, 6 и 7 июля», — отметил синоптик.

По его словам, температура понизится до 19 градусов тепла в дневные часы и до плюс 12 ночью.

29 июня синоптики зафиксировали рекордно низкую для Москвы в этот день температуру — 11 градусов тепла. Это рекорд за последние 70 лет. По словам специалистов, климатической дневной нормой для этого времени года является температура в 22–23 градусов тепла.