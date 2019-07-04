МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

В Москве 4 июля ожидается сильный ветер, рекомендуется соблюдать осторожность. Об этом говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС.

Экстренное предупреждение будет действовать с 09:00 по 21:00. По прогнозу Росгидромета, в это время в столице будет западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Отдельные порывы будут достигать 12–17 м/с.

МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций, обходить рекламные щиты.

Накануне, 3 июля, из-за непогоды в Москве пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Все четверо были госпитализированы. Желтый уровень опасности погодных явлений, по прогнозу синоптиков, сохраняется и 4 июля.