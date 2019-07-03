В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,32 0 EUR Бирж. 71,42 0 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 63,87 62,71 EUR Нал. 72,18 70,60 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1278 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 394,74 +544,74 IMOEX 2 823,95 +0,50% RTSI 1 401,52 +0,23% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,8%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,8%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 23:16 В Саратовской области лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге Общество, 23:15 В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды Общество, 22:58 В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы Общество, 22:52 Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского Общество, 22:32 Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона Бизнес, 22:18 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 22:14 Boeing направит $100 млн на выплаты семьям жертв двух катастроф 737 MAX Общество, 22:02 Минфин предложил увеличить компенсации нефтяникам за бензин Бизнес, 22:00 Вероника Кудерметова проиграла во втором круге Уимблдона Спорт, 21:58 На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной Общество, 21:44 Медведев принял отставку главы Рослесхоза Общество, 21:37 «Спартак» одержал крупную победу в товарищеском матче Спорт, 21:30 В Турции задержали заподозренных в связях с ИГ двух россиянок с детьми Общество, 21:20
Общество ,  
0 
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

«В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

В департаменте не уточнили, при каких обстоятельствах пострадали люди. При этом в пресс-службе отметили, что все четверо госпитализированы.

Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле

«Один человек уже выписан. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавили в столичном депздраве.

Утром 3 июля в Гидрометцентре сообщили, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк подтвердила РБК эту информацию По ее словам, в течение дня в столице могло выпасть от 3 до 6 мм осадков. Она также отметила, что в Москве ожидается пониженное атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

Теги: непогода, пострадавшие, Москва
Материалы по теме
Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter