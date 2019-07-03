В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

«В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

В департаменте не уточнили, при каких обстоятельствах пострадали люди. При этом в пресс-службе отметили, что все четверо госпитализированы.

«Один человек уже выписан. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавили в столичном депздраве.