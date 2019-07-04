В Кронштадте началась панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

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В Морском Никольском соборе в Кронштадте, главном храме ВМФ, началась панихида по подводникам, погибшим при пожаре на секретном глубоководном аппарате Минобороны. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Панихиду проводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсофоний. «Сейчас во всех храмах Петербурга совершаются заупокойные панихиды за тех, кто погиб, и за здравие тех, кто потерял своих мужей, отцов и детей, чтобы Господь дал им сил пережить это горе», — сказал он перед началом службы. Митрополит назвал произошедшее невосполнимой утратой для всей страны.

Он зачитал соболезнования, которое руководству Минобороны и близким погибшим направил патриарх Кирилл.

На службе присутствуют прихожане и офицеры-моряки ВМФ.