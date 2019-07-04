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Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
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В Кронштадте началась панихида по погибшим на секретном аппарате морякам
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Морском Никольском соборе в Кронштадте, главном храме ВМФ, началась панихида по подводникам, погибшим при пожаре на секретном глубоководном аппарате Минобороны. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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Панихиду проводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсофоний. «Сейчас во всех храмах Петербурга совершаются заупокойные панихиды за тех, кто погиб, и за здравие тех, кто потерял своих мужей, отцов и детей, чтобы Господь дал им сил пережить это горе», — сказал он перед началом службы. Митрополит назвал произошедшее невосполнимой утратой для всей страны.

Он зачитал соболезнования, которое руководству Минобороны и близким погибшим направил патриарх Кирилл.

На службе присутствуют прихожане и офицеры-моряки ВМФ.

Пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников, произошел 1 июля. Известно о происшествии стало на следующий день. Минобороны сообщило, что моряки погибли от отравления продуктами горения. Тип аппарата официально не называется, он засекречен. По данным источников РБК в силовых структурах, инцидент произошел на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик».

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По одной из версий, на подводном аппарате могло произойти короткое замыкание. По словам источников РБК и Forbes, проблемы возникли на одном из аккумуляторов станции. Глава Минобороны Сергей Шойгу официально сообщил, что пожар на аппарате произошел в аккумуляторном отсеке.

Теги: Кронштадт, панихида
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