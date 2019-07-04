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«Нафтогаз» предупредил о сбое в транзите российского газа через Украину

В первом квартале 2020 года в транзите российского газа через Украину может произойти сбой. Об этом, выступая на конференции в Торонто, заявил руководитель газового дивизиона украинского «Нафтогаза» Андрей Фаворов. По его оценкам, он может продлиться около трех месяцев.

Речь идет о том, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Параметры нового соглашения стороны до сих пор не согласовали.

«Нафтогаз» со своей стороны готов к «честным и открытым переговорам» (цитата по РИА «Новости») по этому поводу, заявил Фаворов. Однако Россия, по его мнению, займет в этом вопросе «довольно жесткую позицию».

Кроме того, уверен глава газового дивизиона украинской компании, «есть пара тенденций», которые свидетельствуют о том, что в России и Европе готовятся к перерыву в транзите газа через республику. В частности, об этом, по его мнению, свидетельствует то, что уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года.

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В связи с этим, продолжил Фаворов, запасы газа также создает «Нафтогаз». «В настоящее время уровень наших запасов на 2,5-2,7 млрд куб. м. выше уровня прошлого года», — сообщил топ-менеджер. О сложившейся ситуации украинская компания, по его данным, уже уведомила европейцев.

О том, что существует вероятность прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, в середине мая говорил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в свою очередь, реагируя на это, заявлял, что газовое соглашение между сторонами будет возобновлено, если новые украинские власти будут опираться на прагматичные соображения, которые «возобладают над всякого рода политическими спекуляциями».

Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019 года. Украинская компания через Стокгольмский арбитраж требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит. Кроме того, вместо нового транзитного контракта «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить договор на своп газа.

Теги: «Нафтогаз Украины», поставки газа
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