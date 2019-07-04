«Нафтогаз» предупредил о сбое в транзите российского газа через Украину

В первом квартале 2020 года в транзите российского газа через Украину может произойти сбой. Об этом, выступая на конференции в Торонто, заявил руководитель газового дивизиона украинского «Нафтогаза» Андрей Фаворов. По его оценкам, он может продлиться около трех месяцев.

Речь идет о том, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Параметры нового соглашения стороны до сих пор не согласовали.

«Нафтогаз» со своей стороны готов к «честным и открытым переговорам» (цитата по РИА «Новости») по этому поводу, заявил Фаворов. Однако Россия, по его мнению, займет в этом вопросе «довольно жесткую позицию».

Кроме того, уверен глава газового дивизиона украинской компании, «есть пара тенденций», которые свидетельствуют о том, что в России и Европе готовятся к перерыву в транзите газа через республику. В частности, об этом, по его мнению, свидетельствует то, что уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года.