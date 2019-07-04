ЦИК Украины отменила регистрацию блогера Шария на выборы в Верховную раду

Анатолий Шарий — украинский журналист, который покинул страну еще во времена президентства Януковича. В отношении Шария было заведено несколько уголовных дел на фоне его публикаций о коррупции среди высокопоставленных офицеров МВД Украины.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского и назначении досрочных выборов в Раду Шарий сообщил о создании собственной партии, которая была зарегистрирована 6 июня.