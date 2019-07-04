ЦИК Украины отменила регистрацию блогера Шария на выборы в Верховную раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины приняла решение отменить регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария. Об этом в Twitter сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
«После моего обращения в правоохранительные органы, они предоставили документы, которые позволили отменить регистрацию», — заявил он.
Кроме того, Парубий сообщил об отмене регистрации главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева.
ЦИК уже отказывала блогеру в регистрации, однако позднее его партия успешно обжаловала это решение. Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Шария, после чего он был зарегистрирован кандидатом в депутаты.