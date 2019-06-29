Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду

Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду

Партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили допущена до выборов в Верховную раду, заявил политик на своей странице в Facebook.

«Мы идем на выборы!» — прокомментировал экс-губернатор Одесской области постановление Верховного суда Украины, который отклонил апелляцию ЦИК на решение Шестого апелляционного административного суда Киева.

Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы. В ЦИК сочли, что внеочередной съезд движения, на котором утвердили список кандидатов в одномандатных округах, был проведен с нарушениями устава партии. Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.