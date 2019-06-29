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Выборы на Украине ,  
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Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду

Партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили допущена до выборов в Верховную раду, заявил политик на своей странице в Facebook.

«Мы идем на выборы!» — прокомментировал экс-губернатор Одесской области постановление Верховного суда Украины, который отклонил апелляцию ЦИК на решение Шестого апелляционного административного суда Киева.

Политика
Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили

Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы. В ЦИК сочли, что внеочередной съезд движения, на котором утвердили список кандидатов в одномандатных округах, был проведен с нарушениями устава партии. Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Теги: Михаил Саакашвили
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