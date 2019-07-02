ЦИК Украины зарегистрировала блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

Украинская ЦИК зарегистрировала блогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты в Верховную раду, пишет УНИАН со ссылкой на сообщение своего корреспондента с заседания комиссии. Об этом же заявил сам Шарий в своем блоге на YouTube.

Изначально ЦИК отказала блогеру в регистрации, однако, как поясняет издание, Партия Шария успешно обжаловала это решение: Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы блогера. На сайте комиссии информация о регистрации Шария пока не появилась.

Анатолий Шарий — украинский журналист-расследователь, который покинул страну еще при власти Виктора Януковича. В отношении Шария было заведено несколько уголовных дел на фоне его публикаций о коррупции среди высокопоставленных офицеров МВД Украины.

Шарий создал блог на YouTube во время событий 2014 года, где регулярно критиковал экс-президента Петра Порошенко, в том числе обвиняя его в преследовании журналистов и коррупции. После победы на президентских выборах Владимира Зеленского и назначении досрочных выборов в парламент журналист объявил о создании Партии Шария. Партия была официально зарегистрирована 6 июня 2019 года.