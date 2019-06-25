ЦИК отказалась регистрировать блогера Шария и экс-спикера Рады Литвина

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду видеоблогеру Анатолию Шарию. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

«Отказано в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины Шария А.А. и Евтухова Е.А., включенных в избирательный список политической партии «Партия Шария» под №1 и №5», — говорится в сообщении.

Помимо этого ЦИК отказалась регистрировать бывшего спикера Верховной рады Владимира Литвина, а также депутата Александра Онищенко, уехавшего из страны в 2016 году. Центризбирком уже отказывал последнему в регистрации, однако Апелляционный административный суд Киева обязал его зарегистрировать.

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации, которая прошла 20 мая, распустил Верховную раду. Он заявил, что это решение связано с низким доверием украинцев к депутатам.