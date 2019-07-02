Спикер Верховной рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Причиной стало решение ПАСЕ восстановить российскую делегацию в правах. Андрей Парубий считает, что от России на Украину приедут не наблюдатели, а «агенты гибридной войны Путина»

Андрей Парубий (Фото: Zuma / ТАСС)

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отозвал предложение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля.

«В числе международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора — России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы — любым образом — не допустим», — процитировала слова Парубия пресс-служба парламента.

На сайте Рады опубликована и копия письма Парубия к президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, в котором решение отозвать приглашение наблюдателей объясняется ситуацией, сложившейся в ПАСЕ после восстановления полномочий российской делегации.

Агентство ТАСС со ссылкой на представителя офиса Совета Европы на Украине уточняет, что к настоящему времени на Украине находятся уже пять делегатов от ПАСЕ. Они, отметили в Совете Европы, готовы отправиться обратно, если Киев действительно утвердит свое решение об отзыве приглашения.