Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве

Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до 21-23 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом он отметил, что до конца недели температура в Москве будет держаться на уровне 20-25 градусов.

По его словам, с 13 июня в столичном регионе радикально изменится циркуляция воздуха. «Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой. А самое главное — понизится температура», — сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что во второй половине недели погода будет облачной. Говоря о ближайших двух днях, синоптик заявил, что москвичей ожидает жаркая погода (до 28-30 градусов) с небольшой облачностью. 12 июня возможны небольшие осадки, заключил он.