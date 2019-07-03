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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей. Это следует из предупреждения на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу в Москве температура может составить до 20 градусов тепла, порывы ветра могут достигать 15 м/с, местами дождь. Неустойчивая погода сохранится в столице и 4 июля, в четверг.

В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидаются сильные дожди, подтвердила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, 3 июля в столице может выпасть от 3 до 6 мм осадков.

«Все дело в том, что к нам с запада приближается холодный атмосферный фронт. Его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями ливневого характера. Погода нас ожидает ветреная, порывы западного ветра вполне могут достигать 13–15 м в секунду. Ну, а температура очень умеренная. Максимум, что мы сегодня обещаем москвичам — плюс 18–20 градусов, в столичном регионе — от 16 до 21 градуса тепла», — отметила синоптик.

Волосюк добавила, что атмосферное давление в столице будет пониженное — 740 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупреждали, что 3 июля в Москве может начаться волна нового похолодания, которая продлится до конца недели, 6 и 7 июля.

Теги: Погода, гроза, Москва, новости РБК
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