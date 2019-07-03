Boeing направит $100 млн на выплаты семьям жертв двух катастроф 737 MAX

Boeing направит $100 млн на выплаты семьям жертв двух катастроф 737 MAX

Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

«Мы в Boeing сожалеем о трагической гибели людей в обеих катастрофах. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Мы надеемся, что этот шаг принесет им утешение», — сказал глава компании Деннис Меленберг.

Отмечается, что средства пойдут на образование, непредвиденные траты и проживание семей жертв, а также на общественные программы.

Инвестиции будут производиться в течение нескольких лет. Компания планирует сотрудничать с местными властями и некоммерческими организациями.