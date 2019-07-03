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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Boeing направит $100 млн на выплаты семьям жертв двух катастроф 737 MAX

Boeing выплатит $100 млн семьям погибших в крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

«Мы в Boeing сожалеем о трагической гибели людей в обеих катастрофах. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Мы надеемся, что этот шаг принесет им утешение», — сказал глава компании Деннис Меленберг.

Отмечается, что средства пойдут на образование, непредвиденные траты и проживание семей жертв, а также на общественные программы.

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Инвестиции будут производиться в течение нескольких лет. Компания планирует сотрудничать с местными властями и некоммерческими организациями.

Boeing 737 MAX потерпел крушение в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Второй лайнер разбился в марте прошлого года в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. В связи с этим многие страны приостановили использование этой модели из соображений безопасности. Среди них были Россия, США и страны Евросоюза.

В начале мая 2019 года газета The Wall Street Journal писала, что компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX. Впоследствии в концерне признались, что планировали исправить систему в 2020 году. Федеральная авиационная администрация США также выяснила, что компания-подрядчик поставляла Boeing неправильно изготовленные детали.

Теги: Boeing, выплаты
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