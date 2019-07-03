Главного борца с наркотиками УВД по ЗАО отстранили после «дела Голунова»

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров временно отстранен от работы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной полиции Юрия Титова.

Титов заметил, что пока речь не идет об увольнении. «В настоящее время сотрудник отстранен исполнения служебных обязанностей на период проверки. Он не уволен», — сказал он.

О том, что Щирова отстранили от работы из-за дела журналиста Ивана Голунова, несправедливо обвинявшегося в продаже наркотиков, ранее сообщали источники РБК. По словам одного из них, еще в конце июня Щиров «забрал с рабочего места все свои вещи».

Непосредственных начальников Щирова уже сняли с должностей. Главу УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве, генерала Андрея Пучкова, снял с должности своим указом президент Владимир Путин. Он уже уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов 26 июня подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.