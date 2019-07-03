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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

Верховный суд Дагестана оставил в силе арест обвиняемого в пособничестве терроризму журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает «Черновик».

В последнем слове Гаджиев, как отмечает издание, призвал к совести озвучившего решение судью Абдулнасыра Гимбатова. Одной из причин своего преследования он назвал «топорную работу следователей для статистики». По другой версии, считает Гаджиев, «кому-то не нужна профилактика терроризма и экстремизма, так как терроризм — это выгодно, на борьбу с ним выделяются миллионные средства».

Защита журналиста собирается обжаловать решение Верховного суда Дагестана в ЕСПЧ.

Общество
Суд арестовал подозреваемого в терроризме журналиста дагестанской газеты

Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева 18 июня на два месяца. В отношении журналиста завели два уголовных дела: за участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Следствие считает, что Гаджиев перечислял деньги Абу Умару Саситлинскому, которого «Новая газета» называла вербовщиком и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Общество
Три издания в Дагестане вышли с единой первой полосой «Я/Мы Гаджиев»

Редакция «Черновика» называет обвинения абсурдными. В суд поступило 26 положительных характеристик на журналиста от его соседей. Суду также предоставили публикации Гаджиева, в которых выражалось его отношение к терроризму.

В поддержку журналиста три дагестанские газеты — «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» — вышли с одинаковой первой полосой с надписью «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Ранее в аналогичной форме корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков, поддержали РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Теги: Дагестан, преследование, журналист
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