Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

Редакция «Черновика» называет обвинения абсурдными. В суд поступило 26 положительных характеристик на журналиста от его соседей. Суду также предоставили публикации Гаджиева, в которых выражалось его отношение к терроризму.

В поддержку журналиста три дагестанские газеты — «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» — вышли с одинаковой первой полосой с надписью «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Ранее в аналогичной форме корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков, поддержали РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости».