Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

Верховный суд Дагестана оставил в силе арест обвиняемого в пособничестве терроризму журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает «Черновик».
В последнем слове Гаджиев, как отмечает издание, призвал к совести озвучившего решение судью Абдулнасыра Гимбатова. Одной из причин своего преследования он назвал «топорную работу следователей для статистики». По другой версии, считает Гаджиев, «кому-то не нужна профилактика терроризма и экстремизма, так как терроризм — это выгодно, на борьбу с ним выделяются миллионные средства».
Защита журналиста собирается обжаловать решение Верховного суда Дагестана в ЕСПЧ.
Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева 18 июня на два месяца. В отношении журналиста завели два уголовных дела: за участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Следствие считает, что Гаджиев перечислял деньги Абу Умару Саситлинскому, которого «Новая газета» называла вербовщиком и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).