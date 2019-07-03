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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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Отпевание погибших подводников проведут в главном соборе ВМФ в Кронштадте

Российских подводников, погибших в результате пожара на секретном глубоководном аппарате 1 июля, будут отпевать в главном соборе ВМФ — Морском Никольском соборе в Кронштадте. Об этом сообщил РБК представитель Кронштадтского Морского собора Александр Тарапон.

«Сегодня ничего [очного отпевания] не будет, и завтра под вопросом, пока нет никакой информации, но очное отпевание, предположительно, будет у нас. Предположительно, [отпевание] состоится завтра с утра», — сказал Тарапон.

14 российских подводников погибли 1 июля при пожаре на глубоководном спускаемом аппарате. 2 июля их гибель признало Министерство обороны. По словам источника РБК, ЧП случилось на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известен как «Лошарик»).

Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

«Фонтанка» писала, что погибшие были приписаны к войсковой части, размещенной в Санкт-Петербурге. Номер части — 45707, назвал «Коммерсантъ». 2 июля стало известно, что в в в/ч 45707 проводится проверка. По словам источника РБК, ее проводят контрразведчики и военные следователи.

О том, что подводники были закреплены за частью, находящейся в Петербурге, говорил и врио губернатора Александр Беглов.

Общество
В войсковой части 45707 сообщили о проверке после гибели подводников

Теги: моряки, Кронштадт, новости РБК
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