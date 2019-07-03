Отпевание погибших подводников проведут в главном соборе ВМФ в Кронштадте

Российских подводников, погибших в результате пожара на секретном глубоководном аппарате 1 июля, будут отпевать в главном соборе ВМФ — Морском Никольском соборе в Кронштадте. Об этом сообщил РБК представитель Кронштадтского Морского собора Александр Тарапон.

«Сегодня ничего [очного отпевания] не будет, и завтра под вопросом, пока нет никакой информации, но очное отпевание, предположительно, будет у нас. Предположительно, [отпевание] состоится завтра с утра», — сказал Тарапон.

14 российских подводников погибли 1 июля при пожаре на глубоководном спускаемом аппарате. 2 июля их гибель признало Министерство обороны. По словам источника РБК, ЧП случилось на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известен как «Лошарик»).

«Фонтанка» писала, что погибшие были приписаны к войсковой части, размещенной в Санкт-Петербурге. Номер части — 45707, назвал «Коммерсантъ». 2 июля стало известно, что в в в/ч 45707 проводится проверка. По словам источника РБК, ее проводят контрразведчики и военные следователи.