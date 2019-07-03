СМИ узнали об участии Катамадзе в концерте за счет российской госкомпании

СМИ узнали об участии Катамадзе в концерте за счет российской госкомпании

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая объявила, что никогда не участвовала в концертах, финансируемых за счет средств российского государства, ранее приняла участие в мероприятии, которое организовали госкомпании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса».

Речь идет о мероприятии для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия — Африка», которые прошли в Москве 21 июня. Катамадзе выступала в концертной программе гала-ужина.

«Фонд «Росконгресс» выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина», — сообщили агентству в «Росконгрессе».

В числе организаторов конференции также были Минфин и Российский экспортный центр, отмечает агентство.