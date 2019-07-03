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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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СМИ узнали об участии Катамадзе в концерте за счет российской госкомпании

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая объявила, что никогда не участвовала в концертах, финансируемых за счет средств российского государства, ранее приняла участие в мероприятии, которое организовали госкомпании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса».

Речь идет о мероприятии для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия — Африка», которые прошли в Москве 21 июня. Катамадзе выступала в концертной программе гала-ужина.

«Фонд «Росконгресс» выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина», — сообщили агентству в «Росконгрессе».

В числе организаторов конференции также были Минфин и Российский экспортный центр, отмечает агентство.

Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

30 июня Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает страну оккупантом. В своем Facebook она написала, что никогда не «предавала Родину», не участвовала в днях рождения политиков и в концертах, финансируемых за счет средств государства. Свое выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня она назвала последним в России. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что певица «наверное, многого не знает в плане политики», и отметил, что в Кремле готовы разъяснить ей эти вопросы.

Отношения Москвы и Тбилиси обострились после инцидента в грузинском парламенте при участии депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. 20 июня на заседании ассамблеи он сел в кресло спикера грузинского парламента. В знак протеста оппозиционные партии покинули здание. Возле здания парламента в Тбилиси начались протестные акции, которые вскоре переросли в стычки с полицией. По оценкам Минздрава республики, в результате пострадали 240 человек.

На фоне сложившейся ситуации российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Также Минтранс ввел запрет на перелеты с 8 июля авиакомпаний из Грузии в Россию.

Теги: Нино Катамадзе, певица
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