Песков заявил о готовности Кремля разъяснить Катамадзе вопросы политики

В России ценят представителей культуры Грузии и будут ценить, однако не могут позитивно воспринимать действия, направленные против российских парламентариев, и русофобские высказывания руководства страны, указал Песков

Нино Катамадзе (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал грузинскую певицу Нино Катамадзе очень талантливой, но отметил, что она может многого не знать в плане политики. Так представитель Кремля прокомментировал ее заявление об отказе выступать с концертами в России, передает корреспондент РБК.

«Она [Катамадзе] очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», — сказал Песков.

По его словам, в России ценят представителей культуры Грузии, однако не могут позитивно воспринимать действия ультрас, экстремистов и националистов, направленные против российских парламентариев, и заявления грузинского руководства, «исполненные духом русофобства».

Песков добавил, что российским артистам следует учитывать, что выступления в Грузии могут быть опасными. «Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», — добавил он.