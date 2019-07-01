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Песков заявил о готовности Кремля разъяснить Катамадзе вопросы политики
В России ценят представителей культуры Грузии и будут ценить, однако не могут позитивно воспринимать действия, направленные против российских парламентариев, и русофобские высказывания руководства страны, указал Песков
Нино Катамадзе (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал грузинскую певицу Нино Катамадзе очень талантливой, но отметил, что она может многого не знать в плане политики. Так представитель Кремля прокомментировал ее заявление об отказе выступать с концертами в России, передает корреспондент РБК.

«Она [Катамадзе] очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», — сказал Песков.

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По его словам, в России ценят представителей культуры Грузии, однако не могут позитивно воспринимать действия ультрас, экстремистов и националистов, направленные против российских парламентариев, и заявления грузинского руководства, «исполненные духом русофобства».

Песков добавил, что российским артистам следует учитывать, что выступления в Грузии могут быть опасными. «Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», — добавил он.

Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Ранее Катамадзе в Facebook заявила, что больше не будет выступать в России, так как считает ее оккупантом. По словам певицы, ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня было последним в России. Она добавила, что никогда не «предавала Родину», не участвовала в концертах, финансируемых за счет государственных средств, и на днях рождения политиков.

Позднее ее пост оказался недоступен, однако в настоящий момент запись снова появилась на странице певицы.

Российско-грузинские отношения обострились после инцидента с депутатом Госдумы и президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания ассамблеи он сел в кресло спикера грузинского парламента. Оппозиционные партии в знак протеста покинули здание, а люди вышли на улицы с антироссийскими лозунгами. На следующий день российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Авторы: Владимир Дергачев, Юлия Выродова
Теги: Грузия, артисты, певица, Дмитрий Песков
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