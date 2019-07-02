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Coca-Cola $57 (+9,85%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+7,77%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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СК назвал имя напавшего на полицейских в Чечне

Нападение на пост полиции с ножом и гранатой в Чечне совершил 26-летний житель села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 1 июля в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В результате атаки ножевое ранение получил полицейский, который скончался по дороге в больницу. По факту произошедшего СК завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что нападавший был террористом. По мнению главы Чечни, практика нападения с ножом на полицейских — «новшество западных стран, экспортированное в Россию». Позднее ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Теги: Чечня, личность, подозреваемый
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