СК назвал имя напавшего на полицейских в Чечне

СК назвал имя напавшего на полицейских в Чечне

Нападение на пост полиции с ножом и гранатой в Чечне совершил 26-летний житель села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 1 июля в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В результате атаки ножевое ранение получил полицейский, который скончался по дороге в больницу. По факту произошедшего СК завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что нападавший был террористом. По мнению главы Чечни, практика нападения с ножом на полицейских — «новшество западных стран, экспортированное в Россию». Позднее ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».