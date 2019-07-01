Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения полицейского.

Кадыров назвал нападавшего террористом и отметил, что с террором необходимо бороться мерами «в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России».

По мнению главы Чечни, практика нападения с ножом на полицейских — «новшество западных стран, экспортированное в Россию». Он пояснил, что недруги таким образом пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

1 июля неизвестный напал с ножом и гранатой на пост полицейских в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В результате один полицейский получил ножевое ранение и скончался по дороге в больницу. Нападавший был убит. О его мотивах не сообщалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».