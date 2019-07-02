ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
Власти пока не заявляли, известно ли о причастности нападавшего к террористическим группировкам.
На пост полиции напали в понедельник, 1 июля. Мужчина бросил в полицейских гранату и набросился на них с ножом, один из сотрудников МВД получил ножевое ранение, он скончался по пути в больницу, нападавшего застрелили правоохранители.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следователи устанавливают личность нападавшего и обстоятельства преступления.