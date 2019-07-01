СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских в Чечне

После нападения неизвестного на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

В СКР уточнили, что нападение было совершено на пост полиции, который находился на дороге между Ачхой-Мартаном и селом Бамут. У нападавшего была граната и нож. Он бросил гранату в полицейских, однако те не пострадали. После этого он набросился на них с ножом. Нападавший успел ранить одного из полицейских, прежде чем его застрелили. Полицейский умер по дороге в больницу.

Как ранее сообщали в МВД, погибший служил во временной оперативной группировке органов и подразделений (ВОГОиП) МВД на Северном Кавказе.