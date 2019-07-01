В Чечне полицейский умер после нападения на него с ножом и гранатой

В Чечне полицейский умер после нападения на него с ножом и гранатой

Нападавший был вооружен ножом и гранатой, он был ликвидирован. О его мотивах не сообщается

Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС

В Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный напал на сотрудника МВД с ножом и гранатой, сообщили в главном управлении МВД по Северно-Кавказскому округу. Это произошло около 14:00 (совпадает в мск).

Погибший полицейский служил во временной оперативной группировке органов и подразделений (ВОГОиП) МВД на Северном Кавказе. Он получил ножевое ранение и умер по дороге в больницу.

Неизвестный напал на пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев уточнил, что пост расположен на окраине села Бамут. Оно расположено к юго-западу от Грозного.

Нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СК по Чечне и пресс-секретарю главы республики Альви Каримову.