Путин назвал гибель подводников большой потерей для флота

Президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу принес соболезнования родным погибших в пожаре подводников, сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что речь идет о высокопрофессиональном экипаже, в том числе — семи капитанах первого ранга и двух Героях России. Это большая потеря для флота, вообще для армии», — сказал Путин. Он распорядился «сделать все», чтобы оказать помощь родным моряком.

Как сообщало Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников. По данным источника РБК в силовых структурах, возгорание началось в спускаемом аппарате атомной подлодки, известной как «Лошарик», где погиб экипаж.

Из-за произошедшего Путин изменил свой график и отменил визит в Тверскую область. Глава Мурманской области Андрей Чибис пообещал оказать Северному флоту необходимое содействие.