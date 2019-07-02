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Coca-Cola $57 (+9,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Гибель подводников ,  
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Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

Гибель 14 подводников — страшная трагедия. Об этом написал на своей странице в Facebook врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что Мурманск готов оказать Северному флоту необходимое содействие, так как регион и флот «всегда поддерживают друг друга в сложные моменты».

Общество
Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников. По информации ведомства, погибшая команда смогла потушить возгорание. Расследование причин пожара проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, добавили в министерстве.

По данным источника РБК в силовых структурах, пожар произошел в спускаемом аппарате атомной подлодки, известной как «Лошарик». Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил собеседник. Из-за произошедшего президент Владимир Путин изменил свой график и отменил визит в Тверскую область.

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При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 подводников
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Путин отменил визит в Тверскую область после гибели 14 подводников
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