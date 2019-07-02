«Аэрофлот» выполнит 3 июля все рейсы между Москвой и Прагой

«Аэрофлот» выполнит 3 июля все ранее запланированные рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Мера принята в соответствии с решением авиационных властей России и Чехии о временном разрешении возобновить полеты между странами. При этом всего на среду запланировано пять рейсов туда и обратно, расписание опубликовано на сайте компании.

Ранее «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из российской столицы в связи с решением Чехии аннулировать разрешения на полеты. Кроме того, были отозваны разрешения на рейсы лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») из Москвы, а также «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

В Министерстве транспорта России заявили, что решение Праги противоречит соглашению между странами о воздушном пространстве. Позже Минтранс Чехии вновь дал авиакомпаниям разрешения на полеты, но только до воскресенья, 7 июля.