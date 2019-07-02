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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Ученые увидели связь между изменениями климата и паводком под Иркутском

Причиной паводка в Иркутской области стало «аномальное развитие атмосферных процессов», которое с высокой долей вероятности могут повториться в будущем. К такому выводу пришли сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), сообщается на сайте вуза.

Эксперты проанализировали погодные и климатические факторы, которые предшествовали наводнению в регионе. По словам доцента кафедры Инны Латышевой, аномальность развития атмосферных процессов проявилась на фоне глобальных и региональных изменений климата. Она сообщила, что среди регионов Евразии сильнее всего этим процессам подвержена оказалась Иркутская область.

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Проанализировав синоптические карты и мезомасштабные модели, сотрудники кафедры пришли к выводу, что в западных районах региона произошло «тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы». Районы, пострадавшие от наводнения, в этих условиях подвержены паводку, отметила Латышева.

Обычно причиной продолжительных осадков летом в регионе является прохождение монгольских циклонов, рассказала доцент кафедры. В этом году их появлению способствовал холодный циклонический вихрь, который образовался в сентябре над Западной Сибирью, а затем «стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке».

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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

«Сотрудниками ИГУ проведен быстрый синоптический анализ ситуации, он близок к истине, но когда исследования проводятся так быстро, то остается всегда еще несколько вопросов. Со временем это исследование будет еще, наверное, развиваться за счет дополнительных данных», — заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что согласен с выводами специалистов ИГУ о том, что в будущем подобные климатические явления могут происходить чаще из-за глобального потепления и общего роста максимальных и минимальных температур.

«Экстремальные события имеют увеличивающуюся частоту, причем тенденция увеличивающаяся. Мы еще не знаем, как поведет себя летняя фаза тихоокеанского муссона. Обычно его действие начинает ощущаться во второй половине июля. Именно его интенсивная фаза привела к наводнениям на Амуре в 2013 году. Повторяемость таких событий — раз в 25 — 30 лет, но в условиях потепления климата они будут учащаться», — добавил он.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в середине июня и подъема уровня воды в реках. В результате стихии пострадали 96 населенных пунктов. По данным МЧС на 1 июля, затопленными остаются 3,3 тыс. домов, в которых проживает почти 10 тыс. человек. Погибли 14 человек, 13 считаются пропавшими без вести, еще 191 — госпитализированы, сообщили в ведомстве. В шести районах области действует режим ЧС.

Теги: Иркутская область, паводок, наводнение, новости РБК
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