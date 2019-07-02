Ученые увидели связь между изменениями климата и паводком под Иркутском

Причиной паводка в Иркутской области стало «аномальное развитие атмосферных процессов», которое с высокой долей вероятности могут повториться в будущем. К такому выводу пришли сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), сообщается на сайте вуза.

Эксперты проанализировали погодные и климатические факторы, которые предшествовали наводнению в регионе. По словам доцента кафедры Инны Латышевой, аномальность развития атмосферных процессов проявилась на фоне глобальных и региональных изменений климата. Она сообщила, что среди регионов Евразии сильнее всего этим процессам подвержена оказалась Иркутская область.

Проанализировав синоптические карты и мезомасштабные модели, сотрудники кафедры пришли к выводу, что в западных районах региона произошло «тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы». Районы, пострадавшие от наводнения, в этих условиях подвержены паводку, отметила Латышева.

Обычно причиной продолжительных осадков летом в регионе является прохождение монгольских циклонов, рассказала доцент кафедры. В этом году их появлению способствовал холодный циклонический вихрь, который образовался в сентябре над Западной Сибирью, а затем «стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке».