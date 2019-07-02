Пожизненно осужденный член «банды ГТА» получил 20 лет за попытку побега

Мособлсуд признал виновным пожизненно осужденного члена «банды ГТА» Хазратхона Додохонова в нападении на конвоиров при попытке побега из зала суда. Ему дополнительно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК.

Суд сложил назначенное наказание с предыдущим и вновь приговорил Додохонова к пожизненному заключению.

Видео: РБК

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила журналистам, что Додохонов первым атаковал сотрудников Росгвардии в суде, передает «РИА Новости». По ее словам, он пытался преуменьшить свою роль во время следствия, утверждая, что к совершению преступления его склоняли другие члены банды, и симулируя психическое расстройство. Его вменяемость была подтверждена экспертизой, отметила Петренко. Также она заявила, что Додохонов участвовал в наибольшем числе преступлений в составе «банды ГТА», о чем свидетельствуют собранные доказательства.