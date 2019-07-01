Прокуратура нашла нарушения у МЧС во время паводка в Иркутской области

Прокуратура нашла нарушения у МЧС во время паводка в Иркутской области

Прокуроры нашли нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления во время проверки в связи с паводком в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве отметили, что по данному факту уже были приняты меры необходимого реагирования. «Внесены представления об устранении нарушений закона, объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на территории, попавшей в зону затопления», — говорится в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что аппарат региональной прокуратуры наладил взаимодействие с областным управлением МЧС, правительством Иркутской области и другими уполномоченными ведомствами.

«Работниками прокуратуры области, прокурорами на местах осуществляется непрерывный мониторинг ситуации», — уточнили в пресс-службе, добавив, что также был разработан детальный план, согласно которому осуществляется надзор за исполнением законов о защите населения и территорий от ЧС.