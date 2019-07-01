Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами выразил глубокие соболезнования семьям погибших при паводках в Иркутской области. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

Премьер-министр отметил, что положение в регионе «сложное» — остаются подтопленными более 50 населенных пунктов, где суммарно живут более 10 тыс. человек.

Медведев уточнил, что выделенные на выплаты пострадавшим деньги уже поступили в регион. Он поручил «самым внимательным образом» следить, чтобы все средства дошли до получателей.

Вице-премьер Виталий Мутко на совещании сообщил, что, по последним данным МВД, в результате наводнений погибли 12 человек и еще девять считаются пропавшими без вести. По его словам, всего, предварительно, пострадал 751 человек, 153 госпитализировано.