Зеленский счел обстрел санитарной машины ВСУ попыткой срыва переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский счел обстрел санитарного автомобиля украинских военных в населенном пункте Водяное попыткой срыва переговоров о прекращении огня в Донбассе. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе... Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру», — написал Зеленский.

Он также отметил, что Украина всегда действовала и продолжает действовать в рамках международных договоренностей и права.

26 июня из района Станицы Луганской был начат процесс разведения сил и средств как со стороны армии Украины, так и со стороны Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. 30 июня отвод военных подтвердила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. По ее наблюдениям, в течение последующих нескольких дней, обе стороны покинули другие позиции на участке разведения. Зеленский назвал происходящее стабильным прекращением огня по всей линии разграничения.