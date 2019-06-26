У Cтаницы Луганская началось разведение сил ЛНР и Украины

Около КПВВ (контрольного пункта въезда — выезда) «Станица Луганская» и в самом районе началось разведение сил войск Украины и Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает «Громадске» со ссылкой на украинских военных в этом районе. Местному изданию «Наша газета» информацию подтвердили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Разведение началось в 11:00, как отмечает телеканал, после семи суток соблюдения режима тишины. ВС Украины отойдут вглубь подконтрольной стране территории на 800–900 м. После разведения сил последние позиции, уточняет «Громадске», будут находиться на уровне с КПВВ.

До этого ВСУ и Народную милицию ЛНР разделяли лишь 380 м, теперь это расстояние увеличится до более чем 2 км. Защитные сооружения планируется демонтировать. Отмечается, что через КПВВ может возобновиться автомобильное движение, если удастся восстановить разрушенный мост.

«Мы запустили белую ракету — сигнал готовности к разведению, ответную ракету запустили с той стороны. Есть надежда, что сегодня мы сможем приступить к разведению сил и средств», — сказал министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, пишет «Наша газета».