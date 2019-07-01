Зеленский понадеялся на конец горячей фазы конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил и средств в Станице Луганской стабильным прекращением огня по всей линии разграничения. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Зеленский назвал разведение сил важным событием и отметил, что его подтвердило ОБСЕ.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

Президент Украины добавил, что не хочет обещать, что завтра закончится война, «но появилась надежда на начало завершения горячей фазы», заключил Зеленский.

Разведение сил между ВС Украины и Народной милицией ЛНР началось в 11:00 26 июня. Украинские войска отойдут вглубь подконтрольной стране территории на 800–900 м. До этого ВСУ и Народную милицию ЛНР разделяли лишь 380 м, теперь это расстояние увеличится до более чем 2 км.