Трамп описал встречу с Ким Чен Ыном фразой «было здорово»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне, отметив успешность переговоров. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Во время визита было здорово навестить Ким Чен Ына, чтобы провести нашу очень хорошо освещавшуюся встречу. Хорошие вещи могут случаться для всех», — сказал американский лидер.

При этом он поблагодарил южнокорейского президента за то, что официальный Сеул принял делегацию США сразу после завершения саммита G20, который прошел в Японии.

Главы США, Южной Кореи и КНДР провели трехстороннюю встречу в демилитаризованной зоне двух Корей 30 июня. Подобная встреча произошла впервые. Кроме того, Трамп стал первым президентом США в истории, который ступил на территорию Северной Кореи.