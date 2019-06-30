Демократы США раскритиковали Трампа за встречу с лидером КНДР

Члены Демократической партии США, которые намерены стать кандидатами от партии на президентских выборах в 2020 году, раскритиковали хозяина Белого дома Дональда Трампа за его встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, назвав ее бессмысленной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления политиков США.

Ранее 30 июня Трамп стал первым американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи.

Тем не менее его политические оппоненты в США назвали эту встречу рекламным трюком и заявили о потраченном впустую важном символическом шаге. Так, по их мнению, этим переговорам должны были предшествовать интенсивная подготовка и существенный прогресс в процессе денуклеаризации со стороны КНДР.

«Наш президент не должен растрачивать американское влияние на фотосессии и обмен любовными письмами с безжалостным диктатором», — цитирует Reuters сенатора США Элизабет Уоррен.