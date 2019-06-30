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Демократы США раскритиковали Трампа за встречу с лидером КНДР

Члены Демократической партии США, которые намерены стать кандидатами от партии на президентских выборах в 2020 году, раскритиковали хозяина Белого дома Дональда Трампа за его встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, назвав ее бессмысленной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления политиков США.

Ранее 30 июня Трамп стал первым американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи.

Тем не менее его политические оппоненты в США назвали эту встречу рекламным трюком и заявили о потраченном впустую важном символическом шаге. Так, по их мнению, этим переговорам должны были предшествовать интенсивная подготовка и существенный прогресс в процессе денуклеаризации со стороны КНДР.

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Трамп сообщил о встречах с диктаторами на саммите G20

«Наш президент не должен растрачивать американское влияние на фотосессии и обмен любовными письмами с безжалостным диктатором», — цитирует Reuters сенатора США Элизабет Уоррен.

Сенатор США Берни Сандерс, в свою очередь, задал риторический вопрос, что последует за событием, за которым следили все мировые СМИ, а также подчеркнул, что выступает против того, чтобы подобные встречи «были просто возможностью сделать фото».

Пресс-секретарь бывшего вице-президента США Джо Байдена заявил, что Трамп «нянчится» с диктаторами в ущерб национальной безопасности США.

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СМИ узнали о «потасовке» журналистов КНДР и пресс-секретаря Трампа

Лидеры США, Северной Кореи и Южной Кореи провели в демилитаризованной зоне первые в истории трехсторонние переговоры. По итогам встречи Трамп заявил, что Вашингтон и Пхеньян договорились о создании группы переговорщиков, которые будут уполномочены обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

Теги: демократы, критика, Дональд Трамп, встреча, КНДР, Ким Чен Ын
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