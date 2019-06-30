Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,70 62,83 EUR Нал. 72,39 71,54 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 863,00 -36,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей красноярского Канска Общество, 12:30 Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов Общество, 12:30 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 12:19 В Сбербанке сообщили об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки» Бизнес, 12:01 Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем Политика, 11:50 Трамп сообщил об итогах встречи с Ким Чен Ыном Политика, 11:19 СМИ узнали о «потасовке» между журналистами КНДР и пресс-секретаря Трампа Политика, 11:14 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 11:04 Российские волейболисты завершили победой групповой этап Лиги наций Спорт, 10:22 Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США Политика, 10:07 Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Общество, 10:01 СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб. Общество, 09:55 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 09:53 Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи Политика, 09:49
Политика ,  
0 
Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем

Лидеры США, Северной Кореи и Южной Кореи провели в демилитаризованной зоне первые в истории трехсторонние переговоры, пишет Bloomberg.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын около часа общались в Доме свободы (административное здание, где часто проходят межкорейские переговоры), ко встрече также на время присоединялся президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Политика
Трамп сообщил об итогах встречи с Ким Чен Ыном

По итогам встречи Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян создадут группу переговорщиков для решения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Он уточнил, что команду США возглавит нынешний спецпредставитель по Северной Корее Стивен Бигун и пожелал ему удачи. Стороны начнут работать в течение двух-трех недель, уточнил президент.

Переговоры состоялись по инициативе Трампа — изначально он на своей странице в Twitter предложил Ким Чен Ыну провести короткую встречу, чтобы «пожать руки и поздороваться».

Теги: встреча, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Южная Корея
Материалы по теме
СМИ узнали о «потасовке» между журналистами КНДР и пресс-секретаря Трампа
Политика
Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США
Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter